مباحثات تركية أمريكية في مجالات أمن الطاقة والدفاع والاقتصاد

بحث أنقرة وواشنطن قضايا إقليمية كما استعرضا مسائل أمن الطاقة والتعاون الدفاعي والعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها إن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن التقى مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضافت أن “الجانبين التركي والأمريكي بحثا قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وملفات سوريا وأذربيجان وأرمينيا وإسرائيل”.

وأوضحت أن “الطرفين استعرضا مسائل أمن الطاقة، والتعاون الدفاعي، والعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية”.

وأشارت إلى أن الجانبين “أكدا أن المفاوضات التي استضافتها إسطنبول أواخر آذار/مارس الماضي، بين الوفدين الروسي والأوكراني، أعطت دفعة إيجابية لمسار المفاوضات”.

وأوضحت أنهما “شددا على أن تركيا أخذت على عاتقها دورا مهما من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضافت أن “الجانب التركي أكد للجانب الأمريكي أن تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل بعزم مبادراتها الدبلوماسية لإرساء وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية”.

وتابعت أن الجانبين “أعربا عن ترحيبهما بإطلاق الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية في وقت سابق الإثنين بالعاصمة أنقرة، وأكدا أن هذه الآلية سيكون لها تأثير إيجابي على مسار العلاقات الثنائية”.

المصدر: وكالة الاناضول