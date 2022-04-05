الداخلية اللبنانية: 103 لوائح حصيلة التسجيل النهائية والمنسحبون 42

اقفل باب تسجيل اللوائح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية على 153 لائحة. وأشارت الوزارة إلى أن “طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح تلغى وفقا لنص المادة 52 من قانون الانتخاب.

وقد بلغ مجمل عدد اللوائح المسجلة 103 لائحة من بين 1044 مرشحا وعدد المنسحبين 42”.

وتجدر الاشارة الى ان اكبر عدد في دائرة الشمال الثانية وقد بلغ عددها 11 لائحة، واقل عدد في دائرة الجنوب الثالثة، وقد بلغ عددها 3 لوائح، مع العلم انه بحسب قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 54 التي اشارت الى انه يتم تسجيل اللوائح في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها.

وعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مؤتمرا صحافيا، قدم خلاله التعزية بضحايا الإشكال الأمني في طرابلس، بسبب تفلت السلاح في التبانة، وأكد أن الحادث “محل متابعة من الجيش وكل الاجهزة الامنية”.

ودعا المواطنين الى التنبه لأننا أمام استحقاقات يجب الايمان بالدولة ومكتب المعلومات بقوى الامن وهم متواجدون مع اهلهم.

واكد “حفظ الامن وان لا تتكرر الظروف الصعبة”.

وأكد جهوزية المديربة العامة في الداخلية على رغم اجواء التشويش وعلى رغم تأخر المرشحين “الا ان المواطنين يلمسون حرصنا اجراء الانتخابات بسلاسة ونحن امامهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام