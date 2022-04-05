وزير الداخلية بسام مولوي : عدد اللوائح المسجلة لانتخابات 2022 بلغ عددها 103 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 01:50

وزير الداخلية بسام مولوي : عدد اللوائح المسجلة لانتخابات 2022 بلغ عددها 103

منذ 1 ساعة 5 April، 2022
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