قوات الإحتلال الصهيوني أعتقلت 8 فلسطينيين مساء اليوم في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 01:50

قوات الإحتلال الصهيوني أعتقلت 8 فلسطينيين مساء اليوم في القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 4 April، 2022
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