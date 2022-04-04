الخارجية الروسية: سنرد على قرار فرنسا طرد دبلوماسيين روس بالمثل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2022 - 23:28

الخارجية الروسية: سنرد على قرار فرنسا طرد دبلوماسيين روس بالمثل

منذ 2 ساعة 4 April، 2022
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