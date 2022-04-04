الدفاع الروسية: تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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الدفاع الروسية: تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس (روسيا اليوم)
منذ 29 mins
4 April، 2022
الدفاع الروسية
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