الدفاع الروسية: تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2022 - 11:22

الدفاع الروسية: تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس (روسيا اليوم)

منذ 29 mins 4 April، 2022
أخبار موقع المنار

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