أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 04-04-2022

البناء

• تقاطعت تعليقات صحف ومواقع أميركية عند وقوع الاستخبارات الغربية عموماً والأميركية خصوصاً في الفشل عن توقع خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين على الأقل، الأولى في فرض اعتماد الروبل لبيع الغاز لأوروبا، والثانية في تموضع قواته حول كييف بما يشبه الانسحاب الجزئيّ.

• قال خبراء عسكريون إن مشهد التصعيد الذي كان محوره اليمن خلال شهور ماضية سينتقل إلى فلسطين وإن محور المقاومة الذي خرج منتصراً بتحقيق شروط اليمن برفع الحصار سيحصد نصراً مشابهاً بعد جولات تصعيد فلسطينية برفع حصار مشابه عن غزة.

اللواء

• اعتبر مسؤول بارز أن الإتصال الهاتفي للسفير السعودي وليد بخاري بالرئيس السنيورة يتجاوز المناسبة الرمضانية ويحمل بأبعاده علامات سياسية ذات مغزى!

• يردد قطب سياسي مخضرم في مجالسه أن كلام رئيس الجمهورية عن عدم مغادرته الرئاسة قبل أن يُسلّم كل الفاسدين للقضاء، يحتاج التمديد لعون عهدين متتالين على الأقل!

• أفلحت مساعٍ حزبية في تطويق الخلافات بين الرؤساء الثلاثة والحفاظ على الحد الأدنى من التعاون بينهم لتمرير الفترة التي تسبق الإنتخابات، في حال حصلت في 15 أيار المقبل!

الجمهورية

• كشف مرجع سياسي أنّ مشروع مطروحا قانون حساساً مطروحاً للبت به، سيُرحَّل الى ما بعد الإنتخابات النيابية وربما الرئاسية أيضاً.

• تتوقع مصادر متابعة أن تُخلّف الإنتخابات النيابية مزيداً من التداعيات في أحد الاحزاب العريقة غداة الإستحقاق .

• نائب حزبي سابق في دائرة الشمال الثالثة سيكون له موقف من الإنتخابات قد يدعو فيه مؤيّديه واصدقاءه للتصويت لإحدى اللوائح غير المدعومة من حزبه.

المصدر: صحف