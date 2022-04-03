العدو الاسرائيلي يشن حملة دهم بأحياء القدس المحتلة ويعتقل شابين

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الأحد شابين فلسطينيين بعد دهم وتفتيش عدد من المنازل في أحياء البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفتشت عددا من المحال التجارية والمنازل في الحي، مشيرة إلى اعتقال الشاب منذر الرجبي، بعد اقتحام منزله في حي بطن الهوى”.

وأشارت المصادر الى “قوات الاحتلال اقتحمت منازل المقدسيين بشارع الواد في البلدة القديمة، وأجرت عمليات تفتيش بها”، وذكرت أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب راضي الددو من شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، بعد ان داهمت عدة منازل وفتشتها”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “محكمة الاحتلال في القدس مددت اعتقال المصور المقدسي محمد دويك حتى الأربعاء القادم”.

وأفادت “عائلة دويك” أن “عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت المنزل في بلدة بيت حنينا شمال القدس، عند الساعة الرابعة والنصف فجرا، بشكل همجي”، وذكرت أن “قوات الاحتلال داهمت المنزل وصادرت على الفور هاتف دويك واللابتوب الخاص به، ثم اعتقلته واقتادته لأحد مراكز التوقيف”.

المصدر: فلسطين اليوم