5 قتلى على الأقل بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في العاصمة الأفغانية كابل (وسائل إعلام أفغانية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2022 - 10:52

5 قتلى على الأقل بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في العاصمة الأفغانية كابل (وسائل إعلام أفغانية)

منذ 1 ساعة 3 April، 2022
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