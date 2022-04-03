5 قتلى على الأقل بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في العاصمة الأفغانية كابل (وسائل إعلام أفغانية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2022 - 10:52
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: جميع شهداء الليلة الماضية بين آيتين، آية القتال وآية الصيام
النخالة: امتداداً من النقب وصولا إلى كمين المواجهة الدامي إنها مسيرة شعب اختار الجهاد طريقاً للحرية
النخالة:بالأمس القريب كان ضياء وأبناء النقب وأم الفحم واليوم سيف وخليل وصائب والآتي أعظم طالما لدينا أمثال هؤلاء الفرسان
سرايا القدس: نؤكد أن جريمة جنين هي استمرار لعدوان الاحتلال وأن الرد سيكون بحجم الجريمة
إعلام العدو: رفع حالة التأهب خشية من إطلاق حركة الجهاد الإسلامي صواريخ من غزة رداً على اغتيال خلية سرايا القدس في جنين
المبعوث الأممي إلى اليمن يعلن بدء سريان الهدنة بوقف جميع العمليات العسكرية لمدة شهرين
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نعلن دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ
العميد يحيى سريع: التزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك
الخارجية الايرانية ترحب بمبادرة الأمم المتحدة في اليمن بإعلان هدنة إنسانية للوصول إلى حل سياسي لانهاء الحرب الدموية
الكرملين: روسيا تقدم الدعم العسكري المطلق لبيلاروسيا وأي هجوم على أحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي هو هجوم على روسيا
الكرملين: موسكو ترغب في مواصلة المفاوضات مع كييف في بيلاروسيا لكن أوكرانيا لا تريد ذلك والمفاوضات ليست سهلة لكنها مستمرة
المتحدث باسم الكرملين: تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 100 "متطرف ومرتزق" بضربة صاروخية على موقع عسكري في خاركوف شرق أوكرانيا
نائب وزير الدفاع الأوكراني: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على كامل منطقة كييف
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: محاولة عزلي هي محاولة تغيير للنظام مدعومة من الولايات المتحدة
عمران خان: أدعو الباكستانيين للاحتجاج يوم غد في كل المدن رفضاً للمؤامرات ضد الحكومة
الخارجية الايرانية ترحب بمبادرة الأمم المتحدة الى اليمن في إعلان هدنة إنسانية للوصول إلى حل سياسي لانهاء الحرب الدموية
الكرملين: روسيا تقدم الدعم العسكري المطلق لبيلاروسيا وأي هجوم على أحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي هو هجوم على روسيا
الكرملين: موسكو ترغب في مواصلة المفاوضات مع كييف في بيلاروسيا لكن أوكرانيا لا تريد ذلك والمفاوضات ليست سهلة لكنها مستمرة
المتحدث باسم الكرملين: تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 100 "متطرف ومرتزق" بضربة صاروخية على موقع عسكري في خاركوف شرق أوكرانيا
نائب وزير الدفاع الأوكراني: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على كامل منطقة كييف
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: محاولة عزلي هي محاولة تغيير للنظام مدعومة من الولايات المتحدة
عمران خان: أدعو الباكستانيين للاحتجاج يوم غد في كل المدن رفضاً للمؤامرات ضد الحكومة
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غد الأحد هو أول أيام شهر رمضان
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت هو المتمم لعدة شهر شعبان المعظم والأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت هو المتمم لعدة شهر شعبان المعظم والأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
5 قتلى على الأقل بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في العاصمة الأفغانية كابل (وسائل إعلام أفغانية)
منذ 1 ساعة
3 April، 2022
كابل
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