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April 2 2022 - 19:40

السفير الأميركي لدى روسيا يؤكد ضرورة مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن

منذ 1 ساعة 2 April، 2022
السفير الأميركي لدى روسيا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعرب السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان عن اعتقاده بضرورة مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن وأسلحة الدمار الشامل. تصريح ساليفان نقلته السفارة الأمريكية لدى موسكو على صفحتها في موقع “تويتر” (الذي تم حجبه في روسيا).

وأواخر شهر آذار/مارس الماضي أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وهو يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي والأمن وغيرها من المواضيع المهمة لا يخدم مصالح الدولتين فقط بل ومصالح العالم كله، لذا فسوف تضطر روسيا والولايات المتحدة للجلوس إلى طاولة الحوار عاجلا أم آجلا.

المصدر: روسيا اليوم

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