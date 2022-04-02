تجمع لجان المتعاقدين طالب وزير التربية والتعليم بإرسال البيانات والجداول الخاصة باحتساب بدل النقل إلى الثانويات والمدارس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2022 - 17:52

تجمع لجان المتعاقدين طالب وزير التربية والتعليم بإرسال البيانات والجداول الخاصة باحتساب بدل النقل إلى الثانويات والمدارس

منذ 2 ساعة 2 April، 2022
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