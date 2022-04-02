انتشال جثة طفل سوري فقد منذ أيام في مجرى نهر الأولي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2022 - 17:50

انتشال جثة طفل سوري فقد منذ أيام في مجرى نهر الأولي

منذ 2 ساعة 2 April، 2022
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