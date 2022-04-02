ألمانيا: لن نستخدم قواتنا في أوكرانيا “في أي حال من الأحوال” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2022 - 11:54

ألمانيا: لن نستخدم قواتنا في أوكرانيا “في أي حال من الأحوال”

منذ 1 ساعة 2 April، 2022
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أخبار دولية - المانيا

صرح المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية، إيبرهارد تسورن، أن ألمانيا لن تستخدم قواتها في الأراضي الأوكرانية “في أي حال من الأحوال”.

وقال تسورن في حديثه لصحيفة “Welt”: “لا يزال ما قاله المستشار الألماني والرئيس الأمريكي، جو بايدن، ساري المفعول: في أي حال من الأحوال لن ننشر قواتنا في الأراضي الأوكرانية”.

ومع ذلك عبر عن اعتقاده بأنه إذا لم تؤد المفاوضات الروسية الأوكرانية الأخيرة في إسطنبول إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، فمن الممكن توقع اشتداد “حرب العصابات” في القريب العاجل.

وأضاف: “أعتقد أننا سنشهد بعد ذلك تشديدًا في حرب العصابات، وكييف تستعد حاليا لتكتيكات لشن مثل هذه الحرب”.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعرب في الأسبوع الماضي عن رفض بلاده إرسال قوة أطلسية لحفظ السلام إلى أوكرانيا، قائلا: “لن نقوم هناك بأي عمل في المجال العسكري، حتى لو أسمينا هذا قوات لحفظ السلام. ولن نسعى إلى فرض منطقة حظر طيران هناك أيضا”.

المصدر: وكالات

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