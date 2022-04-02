جيش الاحتلال يعلن إصابة أربعة من جنوده في اشتباكات مدينة جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إصابة أربعة من جنوده أحدهم بحالة حرجة خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة جنين فجر اليوم وأدت إلى استشهاد ثلاثة من مقاومي سرايا القدس في مدينة جنين.

وبحسب صحيفة” يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن جيش الاحتلال أعلن أن 4 جنود أصيبوا بجروح خلال اشتباكات جنين، أحدهم من وحدة اليمام حالته خطيرة نقل بمروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا وهناك جندي آخر حالته متوسطة.

ووقعت فجر اليوم السبت، اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين على دوار عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مقاومين من سرايا القدس وهم خليل طوالبة من جنين، وصائب عباهرة من بلدة اليمون، سيف ابو لبدة من طولكرم.

المصدر: فلسطين اليوم