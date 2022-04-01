المبعوث الدولي إلى اليمن: وافق الطرفان على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 21:44

المبعوث الدولي إلى اليمن: وافق الطرفان على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء

منذ 2 ساعة 1 April، 2022
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