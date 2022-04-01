حركة حماس تزف شهيدها أحمد الأطرش الذي ارتقى خلال مواجهات الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 19:32

حركة حماس تزف شهيدها أحمد الأطرش الذي ارتقى خلال مواجهات الخليل

منذ 2 ساعة 1 April، 2022
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