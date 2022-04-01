حركة حماس تزف شهيدها أحمد الأطرش الذي ارتقى خلال مواجهات الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 19:32
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مصادر فلسطينية: استشهاد شاب إثر إصابته برصاص الاحتلال في شارع الشلالة بالخليل
الهلال الأحمر الفلسطيني: 70 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف تابعة للهلال بالرصاص خلال مواجهات بيتا جنوب نابلس
الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص ويعتقله قرب مدخل بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال
وقوع عدد من الاصابات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة احياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض في بلعين غرب رام الله
صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية: العمليات الفردية سوف تستمر بشكل أوسع خلال شهر رمضان
اعلام العدو: المؤسسة الامنية تواجه صعوبة في تقدير المدة التي ستستمر فيها موجة العمليات بسبب خصائص تنفيذها
كاتب صهيوني في صحيفة هآرتس ينتقد التباكي الصهيوني على أوكرانيا مقابل ممارسة سياسة الفصل العنصري وقمع الفلسطينيين
الرئيس ميشال عون يشدد على ضرورة تعيين عمداء لكليات الجامعة اللبنانية: مجلس العمداء أساسي لتسهيل شؤون الجامعة
الرئيس نبيه بري يطلق الماكينة الانتخابية للائحة الامل والوفاء في دائرة الجنوب الثانية
الرئيس نبيه بري: هذه أهم انتخابات نيابية منذ اتفاق الطائف وحتى الآن وربما الأخطر في تاريخ لبنان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لبنان في أسوأ حالات إفلاسه وسط كارثة مالية نقدية اقتصادية معيشية لا سابق لها
الشيخ قبلان: المطلوب من القوى السياسية أخذ قرار شجاع بما يؤمن المصلحة اللبنانية الإنقاذية
صحيفة الأخبار: القاضية غادة عون ستستأنف قرار إخلاء سبيل رجا سلامة اليوم بموجب ورقتين معللتين للطعن فيه
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: دول الناتو تريد أن تجعل اوكرانيا جبهة جديدة ضد روسيا وهذا ما نرفضه
الكرملين: الهجوم الأوكراني على مخازن الوقود في بيلغورود لا يخلق أجواء ملائمة لاستمرار محادثات السلام
مستشار الرئيس الأوكراني يعلن بدء جولة مفاوضات مع الجانب الروسي عبر الفيديو
شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة: أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ارتفعت بنسبة 50% وللأسر بنسبة 35%
رئيس بلدية هامبورغ "بيتر تشينشر" يتوقع انتشار الفقر في ألمانيا في حال حظر موارد الطاقة الروسية
وول ستريت جورنال: الوكالة الدولية للطاقة تعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لمناقشة سبل استقرار سوق النفط
الرئيس الإيراني: إيران تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني فيما لم يقدم الاوروبيون أي مساعدة خلافاً لمزاعمهم الكثيرة
رئيس مجلس النواب التونسي المنحل راشد الغنوشي يتلقى أمر استدعاء للخضوع للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب
كلمة دينية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في استقبال شهر رمضان المبارك اليوم الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي: نحتاج لحوار وطني شامل يهيء لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
أستراليا: مقتل 8 أشخاص وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد
كلمة دينية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
حركة حماس تزف شهيدها أحمد الأطرش الذي ارتقى خلال مواجهات الخليل
منذ 2 ساعة
1 April، 2022
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