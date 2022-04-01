اصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي واصابتان بقنابل صوتية وعشرات حالات الاختناق في مواجهات قريوت جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 17:08

اصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي واصابتان بقنابل صوتية وعشرات حالات الاختناق في مواجهات قريوت جنوب نابلس

منذ 51 mins 1 April، 2022
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