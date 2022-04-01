الشيخ ياسين هنأ بحلول شهر رمضان: نأمل بإزالة العقبات امام عودة لبنان الى دولة المواطنين لا مزرعة المسؤولين

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، أنه “وبالرغم من أنين الناس واوجاعهم وفقرهم، ما زال بعض المسؤولين يتصرف على قاعدة (لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات) مما يزيد من تأزم الاوضاع وحاجة الناس، ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك حيث أمر الله بالاهتمام بحاجات الناس وقضاياهم”.

وتابع : “إن بعض المسؤولين لا ينظر الا الى مصلحته وارتباطاته الخارجية غير مكترث بهموم الناس واوجاعهم”.

اضاف: “إننا وبمناسبة يوم الارض في فلسطين المحتلة نبارك لشعبها المجاهد ولكل الاحرار العمليات البطولية الاخيرة ضد المحتلين والمستوطنين والتي أثبتت إن المقاومة وحدها هي من يعيد الحقوق ويزعزع كيان المغتصب وهي رسائل كذلك للمطبعين والساعين لخلق دين جديد (كالابراهمية) المحرفة انغماسا في المشروع الصهيواميركي الذي يستهدف كل المنطقة العربية انطلاقا من فلسطين المحتلة”.

وختم الشيخ ياسين مباركا للشعب اللبناني وللمسلمين الاحرار في كل العالم بقدوم شهر الخير والرحمة، متمنيا ان “تصيب رحمته المسؤولين في لبنان، كي يعملوا على ازالة العقبات امام عودة لبنان الى دولة المواطنين لا مزرعة المسؤولين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام