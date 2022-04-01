الجيش الروسي يدمر 5 مستودعات للذخيرة في أوكرانيا ومستودعا للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 11:38

الجيش الروسي يدمر 5 مستودعات للذخيرة في أوكرانيا ومستودعا للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة (روسيا اليوم)

منذ 23 mins 1 April، 2022
أخبار موقع المنار

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