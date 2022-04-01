الجيش الروسي يدمر 5 مستودعات للذخيرة في أوكرانيا ومستودعا للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 11:38
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت كل فاسد وعلى الناس انتخاب الأوادم لمواجهة الفاسدين
الرئيس عون: كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي أجاهد لإقرار الكابيتال كونترول وعلى من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد
النائب حسن فضل الله للمنار: حزب الله مع قانون كابيتال كونترول يمنع تهريب الأموال إلى الخارج
فضل الله: الموازنة فيها خلل كبير وطالبنا الحكومة بإضافة إيرادات وهي لن تمر ولن نوافق عليها بشكلها الحالي
فضل الله: نشرنا ملف الفساد للضغط على القضاء وقد نجد قضاة جيدين لكن تركيبة القضاء خاضعة لاعتبارات سياسية وطائفية
آلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم في جمعة "سيف القدس" بأداء الصلاة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الولايات المتحدة بدأت الحرب على روسيا منذ سنوات وعقوباتها لم تبدأ منذ شهر فقط
البيت الأبيض: بايدن يأمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر من أجل خفض الأسعار
الرئيس الأميركي جو بايدن: حلفاؤنا يقومون أيضا بالإفراج عن احتياطاتهم النفطية وأتوقع أن يكون ما بين 30 و50 مليون برميل
وول ستريت جورنال: إنتعاش سريع ومفاجئ للروبل بعكس توقعات أشارت إلى أن العقوبات ستضعف النظام المالي الروسي
مسؤولة في البنك الدولي تدعو إلى تقديم مزيد من الدعم للفقراء في العالم مع ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الصراع في أوكرانيا
شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة: أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ارتفعت بنسبة 50% وللأسر بنسبة 35%
كاتب صهيوني في صحيفة هآرتس ينتقد التباكي الصهيوني على أوكرانيا مقابل ممارسة سياسة الفصل العنصري وقمع الفلسطينيين
رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان: أميركا هددت بإسقاط الحكومة لأننا نرفض إقامة قواعد عسكرية لها على الأراضي الباكستانية
كلمة دينية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في استقبال شهر رمضان المبارك اليوم الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
مسؤولة في البنك الدولي تدعو إلى تقديم مزيد من الدعم للفقراء في العالم مع ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الصراع في أوكرانيا
شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة: أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ارتفعت بنسبة 50% وللأسر بنسبة 35%
كاتب صهيوني في صحيفة هآرتس ينتقد التباكي الصهيوني على أوكرانيا مقابل ممارسة سياسة الفصل العنصري وقمع الفلسطينيين
رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان: أميركا هددت بإسقاط الحكومة لأننا نرفض إقامة قواعد عسكرية لها على الأراضي الباكستانية
رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي: نحتاج إلى حوار وطني شامل يهيء لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة قلقة من قرار الرئيس التونسي حل البرلمان وملاحقة بعض نوابه قضائيا
كلمة دينية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في استقبال شهر رمضان المبارك اليوم الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
مسؤولة في البنك الدولي تدعو إلى تقديم مزيد من الدعم للفقراء في العالم مع ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الصراع في أوكرانيا
الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في غضون 3 أشهر
رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي: نحتاج لحوار وطني شامل يهيء لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
أستراليا: مقتل 8 أشخاص وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد
كلمة دينية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الجيش الروسي يدمر 5 مستودعات للذخيرة في أوكرانيا ومستودعا للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة (روسيا اليوم)
منذ 23 mins
1 April، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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