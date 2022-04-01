لودريان: فرنسا ستبحث إمكانية أن تصبح دولة ضامنة في التسوية الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 08:26

لودريان: فرنسا ستبحث إمكانية أن تصبح دولة ضامنة في التسوية الأوكرانية

منذ 54 mins 1 April، 2022
لودريان
أخبار دولية - فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الخميس، إن فرنسا ستدرس إمكانية أن تصبح دولة ضامنة في التسوية الأوكرانية، إذا تلقت عرضا بهذا الصدد.

وفي حديثه مع صحيفة “لوفيغارو”، قال لودريان “يجب أن تقرر روسيا وأوكرانيا مسألة الضمانات. نحن نولي اهتماما لمقترحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي… إذا جاؤوا إلينا، فسوف ندرس الأمر باهتمام إيجابي”.

وأضاف أنه يعتقد أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم تؤد بعد إلى انفراجة في الأزمة، لافتا إلى أنه لا يمكن إجراء المناقشات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا بعد انتهاء الصراع هناك.

المصدر: وكالات

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