أبرز عناوين الصحف اللبنانيّة الصادرة اليوم الجمعة 01-04-2022

الأخبار

رئيس الحكومة يلتقي مرشحين لخلافة سلامة.. ميقاتي “يرضخ” لباريس: تحجيم الحاكم؟

عُمّال “رامكو” و”سيتي بلو” بلا رواتب: لا كنس ولا جمع؟

“إسرائيل” تتهيّب المواجهة

النهار

عون يسابق “خليفته” بتعهدات رئاسية مبكرة!

بوتين أشعل حرب الطاقة وبايدن يرد بإستخدام الاحتياط

إنقسام تونسي حيال قرار حلّ البرلمان.. إتحاد الشغل يؤيد.. والغنوشي يرفض

اللواء

صندوق النقد: التعهدات الرئاسية شرط ضروري للبرنامج الإصلاحي

الحريري يطلق “سوا للبنان” بالدعوة إلى تكثيف الإقتراع.. وكرة “الأخوين سلامة” في الملعب العوني

“كابيتال كونترول”.. على إنفاق الدولة!

الديار

شيا تبيع الحلفاء “الأوهام” انتخابيًا… غريو قلقة من الاحباط السني والمفتي: تأخرتوا!

عدم التجانس يؤخر تسجيل اللوائح.. وجنبلاط يراهن على “تسرب” أصوات حركة أمل

“الصندوق” يلعب على المكشوف والكباش المصرفي القضائي بين التسوية والتأجيل؟

الجمهورية

صندوق النقد: لانصاف المودعين

هل ينتهي كابوس فقدان الادوية؟

كيف يتعامل الجيش مع الضبابية في المشهد السياسي؟

المصدر: صحف