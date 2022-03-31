مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 31-3-2022

وعادَت جنينُ تذيقُ المحتلَ بعضَ العنفوانِ الفلسطيني، تقطعُ احلامَهم برشاشٍ وسكين، وشبابٍ عقدَ العزمَ على أنْ لا يَلين..

قدّمَ ضياؤها بالامسِ نموذجاً استشهادياً ارَّقَ الصهاينة ، وعلى مذبحِ الصمودِ قدَّمت شهيدينِ وعدداً من الجرحى خلالَ التصدي لقواتِ الاحتلالِ التي حاولت اقتحامَها فجرَ اليوم، مؤكدةً واخواتُها في النقبِ والقدسِ والجليل، وغزةَ وكلِّ فلسطين، انَ فجرَ الحريةِ باتَ اقربَ من حبلِ الوريد..

ما اوردَه الاعلامُ العبريُ عن المحللينَ الصهاينةِ يؤكدُ انَ ما فعلتهُ العملياتُ الفدائيةُ خلالَ الايامِ الاخيرةِ اصابَ مقتلاً في المجتمعِ الصهيوني، واربكَ منظوتَهم الامنيةَ والسياسيةَ التي بدت عاجزةً عن ايِ فعلٍ على المستوى الميداني ..

في الميادينِ اللبنانيةِ رقمٌ قياسيٌ جديدٌ سجلَه القضاءُ الذي طلبَ خمسَمئةِ مليارِ ليرةٍ كفالةً للافراجِ عن متهمٍ بتبييضِ الاموال، بعدَ أن ابْيَضَّت اعينُ بعضِ القضاءِ والسياسةِ من الحزنِ على رجا سلامة شقيقِ حاكمِ مصرفِ لبنان. فكانَ قرارُ قاضي التحقيقِ نقولا منصور باخلاءِ سبيلِ سلامة بموضوعِ شققِه الباريسيةِ مقابلَ كفالةٍ أكثرَ من اثنينِ وعشرينَ مليونَ دولار، وهو ما رفضتهُ القاضيةُ غادة عون مستأنفةً القرارَ امامَ الهيئةِ الاتهاميةِ في بيروت.

في قراراتِ الامنِ الغذائي محاولاتٌ غيرُ مكفولةٍ من قبلِ الدولة، وصراعٌ على ابوابِ شهرِ رمضانَ بينَ بعضِ الوزراءِ وكبارِ المحتكرين، محاولينَ من نيرانِ الاسعارِ التهامَ الخبزِ والدجاجِ والخضارِ وكلِّ اطباقِ الافطارِ على ابوابِ الشهرِ الكريم..

على ابوابِ مرحلةٍ جديدةٍ تسيرُ الاحداثُ الاوكرانية،حيثُ الاعلانُ الروسيُ عن الانسحابِ من بعضِ النقاطِ حولَ كييف وكلامٌ لزلينسكي عن عدم ثقتِه بالحلفاء، ما يوحي بمسارٍ روسيٍ اوكراني تُنجزُه المفاوضات، اما ابرزُ انجازِ العقوباتِ الاميركيةِ الاوروبية على روسيا فغازٌ روسيٌ بالروبل وليسَ بالدولار وان لا طاقةَ ولا خطوطَ غازٍ الى الاوروبيين، وهم يُكثرونَ اليومَ العويل، حيثُ لا طاقةَ لهم على الصمودِ امامَ هذا التطورِ الخطير..

المصدر: قناة المنار