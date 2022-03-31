الكرملين: لا جدول زمنياً محدداً للقاء بوتين وزيلينسكي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2022 - 15:52

الكرملين: لا جدول زمنياً محدداً للقاء بوتين وزيلينسكي (روسيا اليوم)

منذ 22 mins 31 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة