الكرملين: لا جدول زمنياً محدداً للقاء بوتين وزيلينسكي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 15:52
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وزارة الصحة الفلسطينية: حصيلة عدوان الاحتلال على مخيم جنين هي شهيدان و15 إصابة منها 14 بالرصاص الحي
الصحة الفلسطينية: استشهاد سند أبو عطية 17 عاماً ويزيد السعدي 23 عاماً برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل العدو نعلن الاستنفار العام لسرايا القدس
الناطق العسكري لسرايا القدس يعلن الجهوزية الكاملة في صفوف المقاتلين بناءً على دعوة القائد زياد النخالة
كتيبة جنين في سرايا القدس: مجاهدونا يتصدون لقوات الإحتلال بكل شجاعة وبسالة في شوارع المخيم ويقاتلون من مسافة صفر
وسائل اعلام فلسطينية: استشهاد منفذ عملية الطعن في غوش عتسيون نضال جعافرة التي أسفرت عن اصابة مستوطن بجروح خطرة
اعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطنين اثنين بجروح خطرة خلال عملية طعن داخل حافلة قرب مستوطنة غوش عتسيون جنوب بيت لحم
الصحة الفلسطينية تندد باعتداء قوات الاحتلال على مشفى جنين باطلاقها قنابل الغاز في محيطه ما أدى لاصابة المرضى بالاختناق
حركة الجهاد الاسلامي تحذر الاحتلال من تداعيات اقتحام متطرفين صهاينة للمسجد الأقصى وتدعو لشد الرحال اليه والدفاع عنه
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: من يتوهم القدرة على السيطرة على البلد عبر الانتخابات يسعى اليوم إلى تعطيلها
الوزير علي حمية: نعمل على رفد الخزينة من خلال تفعيل المرافق العامة من المطار إلى المرافئ دون المسّ بجيوب المواطنين
الوزير حمية: لن نوقع أيّ مرسوم لإشغال الأملاك البحرية إلا بعد التأكد من شروطها القانونية وتأمينها إيرادات للدولة
القاضية غادة عون للمنار: رجا سلامة لا يزال موقوفاً في قصر العدل في بعبدا وغداً سأستأنف قرار القاضي منصور باخلاء السبيل
الخارجية الإيرانية: واشنطن تواصل انتهاك الاتفاق النووي بعد إعلان بايدن عن عقوبات ترتبط ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يحتجزون سكان خاركوف ويمنعونهم من المغادرة عبر الممرات الإنسانية التي فتحتها موسكو
وزير الخارجية التركي: هناك إمكانية لعقد لقاء روسي أوكراني على مستويات أرفع خلال أسبوع أو اثنين
الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في غضون 3 أشهر
أستراليا: مقتل 8 أشخاص وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد
كلمة دينية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
المجلس السياسي الاعلى في اليمن يعبر عن اسفه الشديد ازاء عدم استجابة "تحالف العدوان" لمبادرة السلام الجاد والدائم
المجلس السياسي الاعلى: مبادرة الجمهورية اليمنية للسلام أثبتت حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار
المجلس السياسي الاعلى: نؤكد بأن اليمن يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية التي تضمن انتزاع حقوقه كاملة
استراليا: 8 قتلى واخلاء عشرات آلاف المنازل جراء فيضانات ضربت مناطق في البلاد
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
برلين تعلن الإنذار المبكر ضمن خطة طوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا
مقتل أربعة جنود باكستانيين في هجوم على مقر تابع لقوات الأمن في شمال غربي البلاد تبنته طالبان
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الكرملين: لا جدول زمنياً محدداً للقاء بوتين وزيلينسكي (روسيا اليوم)
منذ 22 mins
31 March، 2022
اخبار اوكرانيا
الكرملين
بوتين
زيلنسكي
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