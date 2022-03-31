الخارجية الايرانية: تواصل الولايات المتحدة انتهاك الاتفاق النووي

و قال خطيب زاده بشأن الحظر الأمريكي الأخير لبعض الشخصيات إيرانية وإن “هذا الإجراء هو مؤشر آخر على سوء النوايا للإدارة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني ، والتي تهدف إلى مواصلة سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران”.

وأشار خطيب زاده إلى أن “الإدارة الأمريكية الحالية خلافا لادعاءاتها تستغل كل فرصة لتوجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغط على الشعب الإيراني”.