حركة حماس: جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل سيكون اقوى بأساً وأشد ايلاماً ينخرط فيه أبناء الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 11:44
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وزارة الصحة الفلسطينية: حصيلة عدوان الاحتلال على مخيم جنين هي شهيدان و15 إصابة منها 14 بالرصاص الحي
الصحة الفلسطينية: استشهاد سند أبو عطية 17 عاماً ويزيد السعدي 23 عاماً برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل العدو نعلن الاستنفار العام لسرايا القدس
الناطق العسكري لسرايا القدس يعلن الجهوزية الكاملة في صفوف المقاتلين بناء على دعوة القائد زياد النخالة
كتيبة جنين في سرايا القدس: مجاهدونا يتصدون لقوات الإحتلال بكل شجاعة وبسالة في شوارع المخيم ويقاتلون من مسافة صفر
وسائل اعلام فلسطينية: استشهاد منفذ عملية الطعن في غوش عتسيون نضال جعافرة والتي اسفرت عن اصابة مستوطن بجروح خطرة
اعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطنين اثنين بجروح خطرة خلال عملية طعن داخل حافلة قرب مستوطنة غوش عتسيون جنوب بيت لحم
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين لتأمين عودتهم الى ديارهم
العماد عون: لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح اي قضية لأنها ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء ثم مجلس النواب
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما امكن من ملفات
كتلة الوفاء للمقاومة تطلق برنامجها للإنتخابات النيابية المقبلة في الخامس عشر من أيار المقبل
المجلس السياسي الاعلى في اليمن يعبر عن اسفه الشديد ازاء عدم استجابة "تحالف العدوان" لمبادرة السلام الجاد والدائم
المجلس السياسي الاعلى: مبادرة الجمهورية اليمنية للسلام أثبتت حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار
المجلس السياسي الاعلى: نؤكد بأن اليمن يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية التي تضمن انتزاع حقوقه كاملة
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
دياب: هؤلاء يتحدثون عن ارقام خيالية من دون ان يدققوا ولو للحظة في تلك الارقام اما عن جهل او عمدا في سياق حسابات سياسية
المجلس المركزي في مصرف لبنان يوافق على تمديد مفاعيل التعميم 161 لغاية نهاية شهر نيسان 2022
مصرف لبنان: التعاطي بالاوراق النقدية بالدولار مقابل الاوراق النقدية اللبنانية مستمر مع المصارف على منصة صيرفة
رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي: نظرا للاستنكاف الشعبي والظروف الراهنة اعلن انسحابي من المعركة الانتخابية
المجلس السياسي الاعلى في اليمن يعبر عن اسفه الشديد ازاء عدم استجابة "تحالف العدوان" لمبادرة السلام الجاد والدائم
المجلس السياسي الاعلى: مبادرة الجمهورية اليمنية للسلام أثبتت حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار
المجلس السياسي الاعلى: نؤكد بأن اليمن يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية التي تضمن انتزاع حقوقه كاملة
استراليا: 8 قتلى واخلاء عشرات آلاف المنازل جراء فيضانات ضربت مناطق في البلاد
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
برلين تعلن الإنذار المبكر ضمن خطة طوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا
مقتل أربعة جنود باكستانيين في هجوم على مقر تابع لقوات الأمن في شمال غربي البلاد تبنته طالبان
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
حركة حماس: جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل سيكون اقوى بأساً وأشد ايلاماً ينخرط فيه أبناء الشعب الفلسطيني
منذ 18 mins
31 March، 2022
عاجل
حركة حماس
فلسطين
التعليقات
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