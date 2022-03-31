حركة حماس: جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل سيكون اقوى بأساً وأشد ايلاماً ينخرط فيه أبناء الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 11:44

حركة حماس: جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل سيكون اقوى بأساً وأشد ايلاماً ينخرط فيه أبناء الشعب الفلسطيني

منذ 18 mins 31 March، 2022
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