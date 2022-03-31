الدفاع الروسية: تدمير201 طائرة و341 مسيرة و216 نظام صاروخي و1815 دبابة منذ بداية العملية في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 11:44

الدفاع الروسية: تدمير201 طائرة و341 مسيرة و216 نظام صاروخي و1815 دبابة منذ بداية العملية في أوكرانيا

منذ 39 mins 31 March، 2022
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