وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد منفذ عملية الطعن في غوش عتسيون نضال جعافرة والتي أسفرت عن اصابة مستوطن بجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 11:44

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد منفذ عملية الطعن في غوش عتسيون نضال جعافرة والتي أسفرت عن اصابة مستوطن بجروح خطيرة

منذ 1 ساعة 31 March، 2022
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