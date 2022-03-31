فرنسا.. سائقو سيارات الأجرة يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود

تجمع المئات من سائقي سيارات الأجرة أمام وزارة الاقتصاد والمالية في باريس ومدن أخرى، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود.

وطالب المشاركون بإعادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى مستوى 5.5%، والتي تبلغ الآن 10%، وفرض ضريبة عائمة على استهلاك الطاقة الداخلي والمساعدة في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

وتم تنظيم الاحتجاج بناء على دعوة من الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة الفرنسي ونقابة تأجير التاكسي، حيث خرجت احتجاجات سائقي الأجرة في مدينتي نانت وبوردو أيضا.

وقال ممثل النقابة: “في الماضي كنت أنفق على البنزين 20 يورو والآن أنفق 35 يورو أي بمعدل 450 يورو إضافية كل شهر”.

واستمرت أسعار الوقود في فرنسا بالارتفاع منذ بداية العام ووصلت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

المصدر: نوفوستي