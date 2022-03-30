الدفاع الروسية: إعادة تجميع قواتنا في محوري كييف وتشيرنيغوف بعد تحقيق أهدافها الرئيسية هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 21:12

الدفاع الروسية: إعادة تجميع قواتنا في محوري كييف وتشيرنيغوف بعد تحقيق أهدافها الرئيسية هناك

منذ 2 ساعة 30 March، 2022
الدفاع الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت روسيا أنها “شرعت في إعادة تجميع قواتها المشاركة في عمليتها العسكرية في أوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنيغوف وفقا للخطط المطروحة، بعد تحقيقها أهدافها الرئيسية هناك”.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إحاطة قدمها اليوم، بأن “هدف المرحلة الأولى من العملية الروسية في أوكرانيا كان يكمن في “إجبار العدو على حشد قواته للحفاظ على السيطرة على مدن كبرى ومحاصرة هذه القوات في ميادين القتال، دون اقتحام المدن بغية تفادي سقوط خسائر بين المدنيين، وتكبيد تشكيلات نظام كييف هزيمة ستمنعه من استخدام هذه القوات في المحور الرئيسي لعمليات قواتنا المسلحة، أي منطقة دونباس”.

المصدر: روسيا اليوم

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