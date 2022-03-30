متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: اجتماع قادة الصين والاتحاد الأوروبي يوفر قيادة استراتيجية في العلاقات بين الجانبين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 18:58

متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: اجتماع قادة الصين والاتحاد الأوروبي يوفر قيادة استراتيجية في العلاقات بين الجانبين

منذ 19 mins 30 March، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: شينخوا

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