الخارجية الصينية: لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا وفي السعي من أجل تحقيق السلام وحماية الأمن ومعارضة الهيمنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2022 - 18:56

الخارجية الصينية: لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا وفي السعي من أجل تحقيق السلام وحماية الأمن ومعارضة الهيمنة

منذ 20 mins 30 March، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: شينخوا

التعليقات

ذات صلة