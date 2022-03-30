“حركة الامة” أشادت بعملية الشهيد حمارشة: الشعلة الفلسطينية المقاومة لو تخمد

حيت “حركة الأمة” في لبنان “العملية البطولية الجريئة التي نفذها الأسير الفلسطيني المحرر ضياء حمارشة في تل أبيب، وقتل خلالها خمسة صهاينة، وجرح العديد من قطعان الصهاينة، والتي تلازمت مع يوم الأرض، مما يؤكد أن سنوات الخيبة والتجارب المريرة لم تخمد الشعلة الفلسطينية المقاومة، لا بل بلورت عند الشباب الفلسطيني فعلا ثوريا تراكميا، ونهضة فدائية واعدة من دون ضجيج وادعاءات فارغة”.

واضافت الحركة في بيان لها ان “اقتحام الشباب الفلسطيني المستحيل ليسطروا بأرواحهم ودمائهم وتضحياتهم صفحات مضيئة من اجل أرضهم وحرية شعبهم تراكم الثقة والوعي في مسار التحرر الوطني الحتمي”، وشددت على أن “فلسطين وشعبها يصنعون التاريخ بالبندقية المقاومة، ويسقطون حلف النقب الصهيوني، واتفاقات ابراهام، وكل اتفاقات الذل والعار وتؤكد للعالم أجمع أن لا بقاء للاحتلال وأن لا ضياع مطلقا لحقوق الشعب الحي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام