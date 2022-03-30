اعلام العدو: أنباء أولية عن عملية طعن في القدس وإطلاق النار على المنفذ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 10:46
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حزب الله يحي الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال الذين وجهوا صفعة قوية للعدو في قلب كيانه وأذاقوه طعم الهزيمة والإذلال
حزب الله : لقد أثبتت العملية الشجاعة أن لا مكان آمناً لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر
حزب الله : إن تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها يؤكد أن شعبنا الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه
حزب الله : كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغير قرار الشعب مواصلة الجهاد
خمسة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى بينهم ثلاثة بحال الخطر في هجوم في بني براك شرق تل أبيب وسط فلسطين المحتلة
استشهاد منفذ العملية الشاب ضياء حمارشة (27 عاما) برصاص الاحتلال الذي زعم اعتقال منفذ آخر
رفع مستوى حالة التأهب في شرطة الاحتلال الى الدرجة القصوى وذلك للمرة الأولى منذ العدوان على غزة العام الماضي
قوات الاحتلال تقتحم عشرات المنازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وتشن حملة تفتيش واسعة
حركة الجهاد الإسلامي: هذه العملية هي تأكيد للاصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وإرهابه
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: الشهيد حمارشة أوجع الكيان بأكمله وأعاد رسم خارطة الوطن عشية ذكرى يوم الأرض
حركة حماس تبارك العملية البطولية: كل العمليات تأتي في سياق الرد المشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد أرضنا
كتائب شهداء الاقصى تبارك العملية البطولية: تأتي في سياق الردّ الطبيعي على جرائم العدو ورسالة واضحة ردا على قمة النقب
صحيفة معاريف تصف شهر آذار بالأسود بعد العمليات الفلسطينية التي حصلت خلاله
إعلام العدو: العمليات أعادت الصدمة لمن اختبرها في الجولات السابقة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة والوفد المرافق له
جرى خلال اللقاء التباحث في آخر الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الجهادية داخل الأراضي المحتلة عام 48
أجرى الطرفان تقييما عاما للأوضاع في المنطقة على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاسها خصوصا على القضية الفلسطينية
الناطق باسم تحالف العدوان: إيقاف العمليات العسكرية في اليمن يأتي دعما للجهود الأممية للوصول الى حلّ سياسي شامل
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي
البنتاغون: روسيا أعادت تموضع عدد قليل من قواتها قرب كييف لكنها لم تنسحب وربما تتحضر لهجوم كبير في مكان آخر من أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني بعد لقائه نظيره الروسي: علاقاتنا صمدت أمام التحديات الجديدة وحافظت على مسارها الصحيح
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
وزارة الاقتصاد تعلن رفع سعر ربطة الخبز ليصبح: وزن 385 غراما 7000 ليرة و815 غراما 11000 ليرة و1085 غراما 14000 ليرة
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاستمرار بالاضراب والاعتصام لغاية الخامس من نيسان المقبل
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان يلتقي وزير الخارجية الروسي في موسكو ويعرض معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات
الخارجية الروسية: موسكو تدعو الاتحاد الاوروبي للتخلي عن نهج المواجهة تجاه روسيا في ضوء اقرار بروكسل لاستراتيجية الدفاع
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اعلام العدو: أنباء أولية عن عملية طعن في القدس وإطلاق النار على المنفذ
منذ 51 mins
30 March، 2022
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