10 نصائح طبية للتعامل مع إصابات كسور العظام

تعد حالات السقوط وكسور العظام أحد أكثر الإصابات التي قد يواجهها الأشخاص في حياتهم اليومية، سواء أثناء السفر والتنزه أو في المنازل ومقار العمل وغيرها.

وعادة ما تدفع تلك الإصابات إلى التوتر والارتباك لعدم الدراية الكافية بالإسعافات الأولية والوسائل والإجراءات الوقائية للتعامل مع المصابين، حتى يتم نقلهم إلى المستشفيات أو المراكز العلاجية.

ويقدم الطبيب الفلسطيني رأفت ضهير، أخصائي أمراض العظام في مستشفى “ميديكانا الدولي” في إسطنبول، 10 نصائح للتعامل مع إصابات كسور العظام.

فيما يلي النصائح التي قدمها الطبيب الفلسطيني:

تأكد المرافقين أو المسعفين من مراقبة الوظائف الحيوية للمصاب (التنفس والنبض والقدرة على الكلام)، وحمايته في مكان آمن لعدم مضاعفة الإصابة، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

البدء في إجراء الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المصاب فور وقوع الحادث أولا، قبل البدء في الاهتمام بإسعاف إصابات الكسور.

تقسيم الإصابات إلى كسور الأطراف العلوية، وكسور الأطراف السفلية، وكسور الحوض والعمود الفقري، والكسور المفتوحة والكسور المغلقة.

الكسور المفتوحة المصاحبة لنزيف دموي تتطلب إحضار قطعة قماش نظيفة لربط منطقة النزيف، بهدف وقف أو تقليل كمية النزيف المهدرة.

عدم القيام بتحريك المصاب سوى في نطاق محدود للغاية في حالات كسور الأطراف العلوية أو السفلية، أما في حالات كسور الحوض والعمود الفقري يفضل عدم تحريك المصاب نهائيا حتى يتم نقله عبر سيارة الإسعاف.

في حالات الإصابة بكسور الأطراف العلوية أو السفلية، يفضل قطع الملابس فوق الإصابة للمساعدة على إتمام الإسعافات الأولية بدون تحريك المصاب، وتضميد الجروح إن وجدت.

عدم محاولة إرجاع الأطراف العلوية أو السفلية إلى وضعها الطبيعي، لعدم حدوث إصابات بتمزق الأوعية الدموية أو الأوتار.

تغطية العظام حال خروجها من الجلد بقطعة قماش نظيفة، لحماية المصاب من تسلل الميكروبات لتلك المناطق المفتوحة وإصابتها بالتهابات جرثومية.

تثبيت الطرف المكسور حال كونه علويا بقطعة قماش يتم ربطها على العنق بحيث يكون الطرف المكسور ملتصق بالجسد، أما في حال كسور الأطراف السفلية يجب وضع دعامات خشبية من الجهتين وتثبيتها بقطعة قماش.

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج أو إجراء العملية الجراحية اللازمة، والالتزام بتعليمات الطبيب المعالج خلال فترة النقاهة والتأهيل لضمان استعادة لياقة الأطراف المصابة إلى سابق عهدها.

المصدر: وكالة الاناضول