استشهاد منفذ العملية البطولية قرب تل أبيب الشاب ضياء حمارشة(27 عاما) برصاص العدو الاسرائيلي الذي زعم اعتقال منفذ آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 00:48

استشهاد منفذ العملية البطولية قرب تل أبيب الشاب ضياء حمارشة(27 عاما) برصاص العدو الاسرائيلي الذي زعم اعتقال منفذ آخر

منذ 2 ساعة 29 March، 2022
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