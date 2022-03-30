أحد القتلى الصهاينة في العملية البطولية قرب تل ابيب هو الشرطي الذي أطلق النار باتجاه منفذ العملية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 00:48

أحد القتلى الصهاينة في العملية البطولية قرب تل ابيب هو الشرطي الذي أطلق النار باتجاه منفذ العملية

منذ 2 ساعة 29 March، 2022
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