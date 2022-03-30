أحد القتلى الصهاينة في العملية البطولية قرب تل ابيب هو الشرطي الذي أطلق النار باتجاه منفذ العملية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 00:48
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خمسة قتلى على الاقل وعدد من الجرحى بينهم ثلاثة بحال الخطر في هجوم في بني براك شرق تل ابيب وسط فلسطين المحتلة
استشهاد منفذ العملية الشاب ضياء حمارشة (27 عاما) برصاص الاحتلال الذي زعم اعتقال منفذ آخر
اعلام العدو: الحدث خطير جدا وقد يكون أكثر خطورة بكثير من عمليات الخضيرة وبئر السبع وهناك عدة مناطق تعرضت لاطلاق نار
اعلام العدو: ما يميز عمليات بئر السبع والخضيرة والآن في رمات غان وبني براك استخدام اسلحة اتوماتيكية
لجان المقاومة: نبارك العملية البطولية في حي بني براك في تل ابيب والتي تشكل فشل وخيبة جديدة للمنظومة الامنية للعدو
لجان المقاومة: العملية البطولية تثبت ان ابناء الشعب الفلسطيني المقاوم يمتلكون روح المقاومة والتضحية
لجان المقاومة: العملية البطولية تبرهن ان ثورة شعبنا الفلسطيني ستتواصل وستزداد اشتعالا وكل محاولات اجهاضها ستفشل
حركة الجهاد الاسلامي: هذه العملية هي تأكيد للاصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه
حركة الجهاد: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عما يرتكبه من جرائم وهذه العمليات هي رد فعل طبيعي على ما اوقعه من سفك للدماء
حركة حماس تبارك العملية البطولية: كل العمليات تأتي في سياق الرد المشروع على ارهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد ارضنا
حركة حماس: حذرنا الاحتلال مرارا من مغبة تصعيد انتهاكاته وجرائمه وشعبنا لن يبقى مكتوف الايدي وسيتصدى لارهابه لكل الوسائل
كتائب شهداء الاقصى تبارك العملية البطولية: تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم العدو ورسالة واضحة ردا على قمة النقب
عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد يبارك العملية البطولية: شعبنا ماض بطريق الدفاع عن الارض والمقدسات
جيش الاحتلال الصهيوني يرفع حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء الاراضي المحتلة
رفع مستوى حالة التأهب في شرطة الاحتلال الصهيوني الى الدرجة القصوى وذلك للمرة الاولى منذ العدوان على غزة العام الماضي
قوات الاحتلال الصهيوني تمنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم وتطلق قنابل الصوت والغاز باتجاههم شرق نابلس
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الطفلين أحمد ابراهيم شريدة ومحمد حكمت من حوارة جنوبي نابلس
حركة الناصريين المستقلين المرابطون: نتوجه بكل آيات العزة والفخر لأبناء فلسطين الحرة العربية الذين يستمرون في انتفاضتهم
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض طلب الرئيس نجيب ميقاتي بتحويل الجلسة التشريعية لجلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة
مجلس النواب يقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023 وفتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات
مجلس النواب يقر القانون الرامي الى الزام المصارف بصرف مبلغ 10.000 دولار للطلاب الذين يدرسون في الخارج قبل 2020/21
النائب محمد رعد: المعركة الانتخابية هي معركة سياسية سنعمل عبرها على توجيه رسالة لأعداء الخارج بأنهم لن ينالوا من صمودنا
وزير العمل مصطفى بيرم يلزم الشركات الراغبة باستقدام أجانب بأن تسدد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وزارة الاقتصاد تعلن رفع سعر ربطة الخبز ليصبح: وزن 385 غراما 7000 ليرة و815 غراما 11000 ليرة و1085 غراما 14000 ليرة
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاستمرار بالاضراب والاعتصام لغاية الخامس من نيسان المقبل
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان يلتقي وزير الخارجية الروسي في موسكو ويعرض معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات
الخارجية الروسية: موسكو تدعو الاتحاد الاوروبي للتخلي عن نهج المواجهة تجاه روسيا في ضوء اقرار بروكسل لاستراتيجية الدفاع
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أحد القتلى الصهاينة في العملية البطولية قرب تل ابيب هو الشرطي الذي أطلق النار باتجاه منفذ العملية
منذ 2 ساعة
29 March، 2022
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