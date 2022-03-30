كتائب شهداء الاقصى تبارك عملية تل ابيب: تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم العدو الاسرائيلي وقمة النقب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 00:48

كتائب شهداء الاقصى تبارك عملية تل ابيب: تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم العدو الاسرائيلي وقمة النقب

منذ 2 ساعة 29 March، 2022
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