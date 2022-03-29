اعلام العدو: خمسة قتلى على الاقل وعدد من الجرحى بينهم ثلاثة بحال الخطر في الهجوم ببني براك قرب تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 21:56

اعلام العدو: خمسة قتلى على الاقل وعدد من الجرحى بينهم ثلاثة بحال الخطر في الهجوم ببني براك قرب تل ابيب

منذ 1 ساعة 29 March، 2022
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