ميقاتي: نرى تخبطا وسعيا لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية تارةً من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 15:06
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الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس النواب: أطلب تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة وطرح الثقة بها
الرئيس نبيه بري رداً على الرئيس ميقاتي: هذه جلسة تشريعية ولم يطلب أحد مني هذا الأمر
الرئيس ميقاتي عقب الجلسة: مستعدون لأن نحاسب على أي عمل نقوم به وأدعو مجدداً للتعاون على أساس المصلحة الوطنية
مجلس النواب يقر فتح اعتماد إضافي استثنائي بقيمة 320 مليار ليرة في الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية
النائب إيهاب حمادة: إقرار قانون الدولار الطالبي بحسب الصيغة التي أقرها المجلس النيابي سابقاً وهو لا يحتاج لتجديد كل عام
قوات العدو الصهيوني تعتقل 12 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في أم الفحم ووادي عارة وسخنين في الأراضي المحتلة عام 48
جمعية الوفاق البحرينية تدين وجود ممثل للنظام البحريني في قمة النقب بين الولايات المتحدة وكيان العدو وأنظمة دول التطبيع
الوفاق: ما يجري هو محاولة يائسة للاعتداء على استقرار وسلامة المنطقة وقرار الشعوب واضح تجاه القضية الفلسطينية
ائتلاف شباب 14 فبراير: قمة النقب تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وندعو الشعوب العربية إلى رفضها وتعرية المشاركين فيها
الخارجية الإيرانية تدين قمة النقب: أي محاولة للتطبيع مع الإرهابيين الصهاينة تعد خنجراً في ظهر الشعب الفلسطيني
الخارجية الإيرانية: إذا تم التعامل مع مبادرة السلام اليمنية بجدية وإيجابية يمكن أن توفر الأرضية المناسبة لإنهاء الحرب
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 68 موقعاً عسكرياً و3 طائرات مسيرة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية: دمرنا قاعدة كبيرة لتخزين الوقود شمال غرب أوكرانيا بصواريخ مجنحة عالية الدقة
وزير الدفاع الروسي: أسطول أوكرانيا الحربي لم يعد موجوداً ومنظومات دفاعها الجوي دمرت بالكامل تقريباً
سيرغي شويغو: العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها وخسائر كبيرة تكبدتها جميع الوحدات البرية الأوكرانية
الخارجية الروسية تستدعي سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وتبلغهم طرد عدد من دبلوماسييهم رداً على طرد دبلوماسيين روس
الرئيس التركي في افتتاح جلسة المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول: دخلنا مرحلة تحقيق نتائج حاسمة في المحادثات
رجب طيب اردوغان: من الممكن التوصل إلى حل يضمن مصالح كل الأطراف وواثق أنكم ستبذلون جهودكم باتجاه ذلك
رئيس الوفد الأوكراني المفاوض: سنوافق على الحياد شرط وجود ضمانات أمنية وسنجري استفتاء عاماً بشأن أي اتفاق مع روسيا
7 دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تدعو مواطنيها إلى عدم التطوع للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية
البنتاغون يعلن أنه سيرسل 6 طائرات تشويش تابعة للبحرية الأميركية إلى ألمانيا لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي
وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل طيار ونجاة آخر إثر تحطم طائرة مقاتلة خلال مهمة تدريبية في وهران غرب البلاد
وزير الاقتصاد الألماني: دول مجموعة السبع اعتبرت مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "غير مقبولة"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يمكن عزلنا فشركاؤنا كثر كالصين والهند ودول الشرق الأوسط وافريقيا
لافروف: نزع السلاح وإزالة النازية في أوكرانيا بنود رئيسة لنا في اتفاقيات مستقبلية مع كييف
لافروف: نرغب في نجاح المفاوضات مع الأوكرانيين في اسطنبول وأن تؤدي لوقف قتل المدنيين في دونباس من قبل نظام كييف
الكرملين: من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول اليوم وقد تعقد غدا
الكرملين: تصريح الرئيس الأميركي التي وصف فيها نظيره الروسي بأنه "جزار" هو من دون شك مثير للقلق
رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو كمساعدات ودعم للوقود للتخفيف من تداعيات حرب أوكرانيا
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة عسكرية "ساحقة" ولا يمكن وقفها
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
ميقاتي: نرى تخبطا وسعيا لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية تارةً من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة
منذ 31 mins
29 March، 2022
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