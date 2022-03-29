ميقاتي: لن اكون سببا لتعطيل الانتخابات ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 15:06

ميقاتي: لن اكون سببا لتعطيل الانتخابات ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة

منذ 31 mins 29 March، 2022
أخبار موقع المنار

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