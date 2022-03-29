الدفاع الروسية: صواريخ مجنحة روسية دمرت قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 10:52

الدفاع الروسية: صواريخ مجنحة روسية دمرت قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 29 March، 2022
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