الدفاع الروسية: صواريخ مجنحة روسية دمرت قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 10:52
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قوات العدو الصهيوني تقتحم مدناً في الضفة الغربية المحتلة وتشن حملة مداهمات وتعتقل عدداً من الفلسطينيين
الخارجية الإيرانية: نرحب بمبادرة رئيس المجلس الأعلى في اليمن ونرى أنها تعكس حسن النوايا والإرادة الجادة لإنهاء الحرب
الخارجية الإيرانية: إذا تم التعامل مع المبادرة اليمنية بجدية وإيجابية فإنها يمكن أن توفر الأرضية المناسبة لإنهاء الحرب
الكرملين: روسيا لا تفكر بإرسال قواتها إلى أي من دول النيتو إلا إذا اضطروها لفعل ذلك أو كرد فعل
الكرملين: سنتخذ القرارات المناسبة في حال امتنع الاتحاد الأوروبي عن دفع قيمة إمدادات الغاز بالروبل
الرئيس التركي في افتتاح جلسة المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول: دخلنا مرحلة تحقيق نتائج حاسمة في المحادثات
رجب طيب اردوغان: من الممكن التوصل إلى حل يضمن مصالح كل الأطراف وواثق أنكم ستبذلون جهودكم باتجاه ذلك
7 دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تدعو مواطنيها إلى عدم التطوع للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية
البنتاغون يعلن أنه سيرسل 6 طائرات تشويش تابعة للبحرية الأميركية إلى ألمانيا لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي
الرئيس البرازيلي يقيل رئيس مجموعة "بتروبراس" النفطية بعد انتقادات شديدة لها بسبب رفعها أسعار المحروقات بشكل حاد
البنتاغون يعلن أنه سيرسل 6 طائرات تشويش تابعة للبحرية الأميركية إلى ألمانيا لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي
الرئيس البرازيلي يقيل رئيس مجموعة "بتروبراس" النفطية بعد انتقادات شديدة لها بسبب رفعها أسعار المحروقات بشكل حاد
قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي يحذر تحالف العدوان من تفويت فرصة المبادرة: ستندمون إذا فوتموها
السيد الحوثي: ليس أمامهم مجال ليسلموا من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال
الدفاع الروسية: دمرنا مستودعات للذخيرة في جيتومير باستخدام صواريخ "كاليبر" وأسقطنا 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني
الرئيس الروسي يوعز باتخاذ إجراءات تغيير عملية الدفع مقابل الغاز الى الروبل للدول غير الصديقة بحلول 31 آذار/مارس
الكرملين: روسيا لن تقدّم الغاز مجانا إذا رفض الأوروبيون الدفع بالروبل
وزير الاقتصاد الألماني: دول مجموعة السبع اعتبرت مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "غير مقبولة"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يمكن عزلنا فشركاؤنا كثر كالصين والهند ودول الشرق الأوسط وافريقيا
الكرملين: تصريح الرئيس الأميركي التي وصف فيها نظيره الروسي بأنه "جزار" هو من دون شك مثير للقلق
رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو كمساعدات ودعم للوقود للتخفيف من تداعيات حرب أوكرانيا
الكرملين: روسيا لن تقدّم الغاز مجانا إذا رفض الأوروبيون الدفع بالروبل
وزير الاقتصاد الألماني: دول مجموعة السبع اعتبرت مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "غير مقبولة"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يمكن عزلنا فشركاؤنا كثر كالصين والهند ودول الشرق الأوسط وافريقيا
لافروف: نزع السلاح وإزالة النازية في أوكرانيا بنود رئيسة لنا في اتفاقيات مستقبلية مع كييف
لافروف: نرغب في نجاح المفاوضات مع الأوكرانيين في اسطنبول وأن تؤدي لوقف قتل المدنيين في دونباس من قبل نظام كييف
الكرملين: من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول اليوم وقد تعقد غدا
الكرملين: تصريح الرئيس الأميركي التي وصف فيها نظيره الروسي بأنه "جزار" هو من دون شك مثير للقلق
رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو كمساعدات ودعم للوقود للتخفيف من تداعيات حرب أوكرانيا
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة عسكرية "ساحقة" ولا يمكن وقفها
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: صواريخ مجنحة روسية دمرت قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
29 March، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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