أردوغان: نأمل بأن يعود لقاء اسطنبول بفائدة إلى العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 10:56

أردوغان: نأمل بأن يعود لقاء اسطنبول بفائدة إلى العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا (روسيا اليوم)

منذ 38 mins 29 March، 2022
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