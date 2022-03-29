روسيا: أمريكا تمول أكثر من 300 مختبر بيولوجي في العالم

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين “روس بوتريبنادزور”، إن الولايات المتحدة تمول أكثر من 300 مختبر بيولوجي تنتشر في العالم.

وقالت المسؤولة الروسية، في المؤتمر السنوي لعموم روسيا حول الأمراض المعدية: “هناك مناطق يوجد فيها تركيز عال من المختبرات الأمريكية العسكرية والمدنية على حد سواء، ويزداد عددها يوماً بعد يوم”، مشيرة إلى أنّ عددها يبلغ في الوقت الحالي أكثر من 300 مختبر.

وتابعت بوبوفا: “على خلفية جائحة الفيروس التاجي في العالم، تقوم بعض الدول ببناء منشآت جديدة من هذا القبيل حول العالم، أي إن العدد آخذ بالازدياد”.

يأتي ذلك بعد اتهام المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للبنتاغون بالتورط في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية، والتي ترتبط بالأنشطة البيولوجية العسكرية السرية للولايات المتحدة في أوكرانيا.

المصدر: عربي 21