وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و310 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2022 - 19:48

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و310 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 51 mins 28 March، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة