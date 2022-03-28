الخارجية الروسية تعلن طرد 3 دبلوماسيين سلوفاكيين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2022 - 16:54

الخارجية الروسية تعلن طرد 3 دبلوماسيين سلوفاكيين (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 28 March، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة