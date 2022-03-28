التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2022 - 01:36
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قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب اثر عملية إطلاق نار للمقاومة استخدمت فيها بنادق ام-16
إعلام العدو: مقتل جنديين اثنين وإصابة 10 آخرين بينهم بحال الخطر خلال عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة
إعلام العدو: القتيلان الإسرائيليان هما جندي ومجندة في قوات حرس الحدود
إعلام العدو: رئيس الوزراء نفتالي بينت يتوجه إلى الخضيرة بعد أن كان يستعد للاحتفال بيوم تاريخي على خلفية انعقاد "القمة"
قوات الاحتلال تقتحم ام الفحم في أراضي الـ48 بعد أن تبين أن منفذي العملية هما خالد وأيمن اغبارية من البلدة
حركة حماس: نبارك العملية البطولية في الخضيرة ضد جنود الاحتلال ونؤكد أنها تأتي رداً طبيعياً ومشروعاً على الاحتلال وجرائمه
حماس: نشيد ببسالة منفذي العملية ونؤكد أن شعبنا ماضٍ في طريق الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا بكل الوسائل حتى التحرير والعودة
حركة الجهاد الإسلامي: العملية تحمل رسالة ردع قوية للمستوطنين ولجنود الاحتلال الذين عاثوا فساداً وارتكبوا جرائم بشعة
حركة المجاهدين الفلسطينية: نبارك العملية البطولية في الخضيرة ونقدر جهد المنفذين الذين أثبتوا أن العدو كيان هش وجيش واه
لجان المقاومة في فلسطين: العملية الفدائية في الخضيرة تثبت استعداد وجهوزية أبناء شعبنا للرد على العدوان الصهيوني المتواصل
بلدة أنصار تشيع باسمة عباس وبناتها الثلاث ضحايا الجريمة المروِّعة بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة والجوار وفعاليات المنطقة
قيادة الجيش: توقيف السوري المتهم بجريمة قتل المواطنة باسمة عباس وبناتها الثلاث في بلدة أنصار الجنوبية
السيد هاشم صفي الدين: من يرفض العرض الإيراني في تأمين الكهرباء هو المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يصيب اللبنانيين
الشيخ نبيل قاووق: ندعو إلى تحقيق أكبر نسبة مشاركة في الاستحقاق الانتخابي لإفساد مخططات السفارة الأميركية وأدواتها
الشيخ علي دعموش: كلما اقتربنا من موعد الانتخابات كلما اشتدت الحملة الأميركية على المقاومة
النائب إبراهيم الموسوي: العدو الصهيوني يسعى اليوم لكسر قوة المقاومة عبر الضغط على بيئتها
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب من الحكومة تعويم العملة الوطنية وليس التفتيش عن طريقة لحماية الرؤوس التي حان قطافها
وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ملتزمة في منع إيران من امتلاك السلاح النووي والعودة إلى الاتفاق النووي هي الخطة الأفضل
وزير الخارجية الإيراني: الأولوية الرئيسية بالنسبة لإيران هي تحقيق مصالحها الاقتصادية بشكل كامل ورفع العقوبات
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا: لو تحلى الجانب الأميركي بالواقعية فمن الممكن الوصول إلى الاتفاق
مساعد وزير النفط الإيراني: الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لتطوير وتشغيل حقل "آرش" المشترك في الخليج
رئيس لجنة الأسرى اليمنية: تم التوافق على صفقة تبادل جديدة تشمل 2223 أسيراً من الطرفين برعاية الأمم المتحدة
الدفاع الروسية: قواتنا دمرت بأسلحة جوية قاعدة وقود كبيرة في "لفوف" كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية بالمناطق الغربية
الرئيس الأوكراني: نطالب الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخازنها لبلادنا
عضو في وفد التفاوض الأوكراني: المباحثات المقبلة مع روسيا ستعقد في تركيا يومي 28 و30 آذار
الدفاع الروسية: أذربيجان سحبت قواتها من محيط بلدة فوروخ في قره باغ في منطقة نفوذ قوات حفظ السلام الروسية
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: من المستحيل استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بايدن: الولايات المتحدة يجب أن تقوم بدورها إزاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا عبر استقبال نحو 100 ألف لاجئ
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر اللبنانيين بتقديم التوقيت ساعة واحدة اعتباراً من منتصف الليلة عملاً بالتوقيت الصيفي
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
منذ 2 ساعة
27 March، 2022
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