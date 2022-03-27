“الجبهة الشعبية” أشادت بعملية الخضيرة: رد عملي على قمة التطبيع بالنقب المحتل

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء الأحد بعملية الخضيرة البطولية التي نفذها اثنين من أبناء الشعب الفلسطيني في وادي عارة بالداخل الفلسطيني المحتل وأدّت إلى مقتل عددٍ من الصهاينة وإصابة آخرين.

وأكدت الجبهة ان “هذه العملية البطولية رد عملي على قمة التطبيع التي يُشارك فيها وزراء خارجية عرب على أرض النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، وتوجّه رسائل قويّة للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية بأنّ الشعب الفلسطيني مُصممٌ على التصدي له والرد على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا”.

وأشارت الجبهة إلى أن “تصاعد العمليات البطولية في الداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨، تأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني جسد واحد وشبّانه يمتلكون إرادةً وتصميمًا عاليًا على مقاومة العدو ودحره رغم كل الصعوبات القائمة ومحاولات تصفية قضيته الوطنية واتساع دائرة التطبيع”.

المصدر: فلسطين اليوم