قوات العدو الاسرائيلي تقتحم ام الفحم في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بعد ان تبين ان منفذي العملية هما خالد وايمن اغباية من البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2022 - 23:38

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم ام الفحم في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بعد ان تبين ان منفذي العملية هما خالد وايمن اغباية من البلدة

منذ 1 ساعة 27 March، 2022
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