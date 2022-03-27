اعلام العدو: العملية في الخضيرة قاسية واستخدمت فيها بنادق “ام 16” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2022 - 21:40

اعلام العدو: العملية في الخضيرة قاسية واستخدمت فيها بنادق “ام 16”

منذ 11 mins 27 March، 2022
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