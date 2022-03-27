اعلام العدو: قتيلان على الاقل في عملية اطلاق نار بالخضيرة واصابة عدد آخر بجروح بعضهم بحالة حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2022 - 21:40

اعلام العدو: قتيلان على الاقل في عملية اطلاق نار بالخضيرة واصابة عدد آخر بجروح بعضهم بحالة حرجة

منذ 12 mins 27 March، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة